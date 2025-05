Querfurt/MZ. - „Die Planer sitzen dran“, sagt Andreas Nette, parteiloser Bürgermeister von Querfurt, zum Vorhaben Merseburger Straße. Die Stadt Querfurt will diese sanieren und dabei die beiden Ampeln am Schachtberg und an der Geistpromenade durch Kreisverkehre ersetzen. Für Letzteren wird unter anderem die Variante untersucht, wie dieser um die Heilig-Geist-Kirche verlaufen könnte. Wenn alle Pläne von einem halleschen Planungsbüro vorliegen, könnten diese im Stadtrat beraten und ein Fördermittelantrag gestellt werden, blickt der Bürgermeister voraus und fügt an: „Theoretisch wären wir in der Lage, mit der Umsetzung des Projekts bereits Ende 2026 zu beginnen, weil es im Haushalt auch finanziell dargestellt ist.“

