Teurer Toyota-SUV wird in Dessau gestohlen - Diebe schlagen erneut im Stadtteil Alten zu

Dessau/MZ. - In Dessau-Roßlau ist in der Nacht zum Mittwoch erneut ein hochwertiges Auto gestohlen werden, vermutlich durch Ausnutzen des Keyless-Go-Systems. Den Diebstahl und den Schaden von 75.000 Euro hat die Polizei am Donnerstag gemeldet.

Nach ihren Informationen hatte die Besitzerin ihren Toyota-SUV in Alten ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses abgestellt. Als die Frau am nächsten Morgen zu ihrem Fahrzeug wollte, stellte sie den Diebstahl fest. Hinweise zu möglichen Tätern liegen bislang nicht vor. Das Fahrzeug wurde zu Fahndung ausgeschrieben.

Vor zwei Wochen erst war ebenfalls in Dessau-Alten ein etwa 100.000 Euro teurer VW gestohlen worden. Die Dessauer Polizei hatte danach im Zusammenhang mit dem Keyless-Go-System empfohlen, den Autoschlüssel in eine funksignalabschirmende Hülle oder Dose zu legen, um das Funksignal nicht abfangen zu können.