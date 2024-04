Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag in Dessau-Alten einen 100.000 Euro teuren VW gestohlen.

Dessau/MZ. - Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag in Dessau-Alten einen 100.000 Euro teuren VW gestohlen. Das hat die Polizei mitgeteilt. Die Diebe haben dabei offensichtlich das Keyless-Go-Schlüsselsystem des Autos genutzt.

Der 40-jährige Halter des VW hatte das Auto am Mittwoch gegen 19.30 Uhr in der Lingenauer Straße, in etwa 40 Meter Entfernung zu seinem Wohnhaus entfernt, geparkt. Als seine Freundin am Donnerstag gegen 5.15 Uhr am Abstellort ankam, musste sie den Diebstahl feststellen. Sowohl der Geschädigte als auch seine Lebensgefährtin hatten sich während des gesamten Tatzeitraumes im Wohnhaus befunden, dort jedoch keine Auffälligkeiten bemerkt.

Die Polizei rät im Zusammenhang mit dem Keyless-Go-System dazu, den Autoschlüssel in eine funksignalabschirmende Hülle oder Dose zu packen. Einige Autohersteller bieten dazu eigene „Schlüssel-Key-Cover“ an. Zudem könne man den schlüssellosen Zugriff auch deaktivieren lassen.