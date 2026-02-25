Auf der A9 zwischen den Anschlussstellen Coswig und Vockerode hat es am Montag, 23. Februar, in Fahrtrichtung München einen folgenreichen Unfall gegeben.

Skoda bleibt auf A9 bei Dessau mit Reifenplatzer liegen - Kleintransporter fährt auf

Der schwer beschädigte Skoda nach dem Unfall auf der A9 bei Dessau.

Dessau/Vockerode/MZ. - Auf der A9 zwischen den Anschlussstellen Coswig und Vockerode hat es am Montag, 23. Februar, in Fahrtrichtung München einen folgenreichen Unfall gegeben.

Die 38-jährige Fahrerin eines Skoda hatte die A9 auf der rechten Fahrspur befahren und war dann nach einem Reifenschaden auf dem Standstreifen zum Stehen gekommen. In der Folge kollidierte ein Kleintransporter mit Anhänger, der aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts auf den Standstreifen abgekommen war, mit dem Skoda . Der 62-jährige Fahrer des Kleintransporters wurde dabei leicht verletzt. Die Fahrerin des Skoda befand sich zum Zeitpunkt der Kollision außerhalb ihres Fahrzeuges, wurde aber dennoch leicht verletzt.

Nach Angaben vom Zentralen Verkehrs- und Autobahndienst in Dessau entstand bei dem Unfall ein Schaden von knapp 30.000 Euro.

Die Autobahn war während der Unfallaufnahme voll gesperrt. Die Feuerwehr in Coswig war vor Ort – und dankte ausdrücklich einem Hauptfeldwebel der Feuerwehr, der als Ersthelfer vor Ort war und sich sogar um ein Unfallopfer kümmerte – inklusive Gepäck und Heimweg. „Ein starkes Zeichen für Verantwortung und Zivilcourage. Herzlichen Dank für dieses vorbildliche Handeln!“Foto: Feuerwehr Coswig