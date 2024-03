Es fehlt an Rücksichtnahme vor den Schulen im Bereich innerstädtisch Nord in Dessau. Wildes Parken undhohe Geschwindigkeit sind echte Probleme

Dessau/MZ. - Es wiederholt sich Schultag für Schultag. Dort, wo Tempo 30 gefahren werden soll, drücken viele Autofahrer etwas stärker aufs Gaspedal. Zebrastreifen werden mitunter ignoriert, so dass Fußgänger und Radfahrer dazu angehalten sind, sich lieber noch einmal zu vergewissern, ob sie ihr Recht auf eine sichere Überquerung der Straße auch tatsächlich wahrnehmen können. An den Schulen bilden sich vor Unterrichtsbeginn lange Autokolonnen, mitunter auch auf Geh- und Radwegen oder auf Fahrbahnen, was den Durchgangsverkehr behindert. „Es gibt nicht nur SUV-Fahrer, die ihre Kinder zur Schule bringen, sondern auch Eltern mit dem Rad oder zu Fuß“, stellte Michael Berghäuser (Die Linke), Mitglied im Stadtbezirksbeirat innerstädtisch Nord zur März-Sitzung des Gremiums fest, an die Adresse des zuständigen Regionalbereichsbeamten gerichtet.