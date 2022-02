Schwerer Unfall auf A9 bei Dessau - Unbekannter fährt auf und bringt Ford ins Schleudern

Dessau/MZ - Nach einem Unfall auf der A9 bei Dessau sucht die Polizei nach dem Verursacher, der einfach weitergefahren ist. Eine Beschreibung des Fahrzeugs gibt es nicht, es muss allerdings Schäden im Frontbereich haben. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Der Unfall hat sich am Montag, 31. Januar, kurz nach 9 Uhr zwischen den Anschlussstellen Dessau-Süd und Dessau-Ost in Fahrtrichtung Berlin ereignet. Eine 18-jährige Ford-Fahrerin war auf der mittleren Fahrspur unterwegs, als ein überholender Pkw das Fahrzeugheck touchierte. So stark, dass der Ford ins Schleudern geriet und mit der Mittelleitplanke kollidierte. Das Auto kam entgegen der Fahrtrichtung auf der linken Fahrspur zum Stehen.

Die Fahrzeugführerin konnte das Fahrzeug selbstständig auf den Standstreifen fahren. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4.000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Zentralen Verkehrs- und Autobahndienst Dessau-Roßlau unter 0340/21090 zu melden.