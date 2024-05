Im Schlosspark Moritzburg in Zeitz findet am Samstag das 22. Zeitzer Lichterfest statt. Nicht nur Tausende Kerzen, auch Hunderte Lampions leuchten.

Zeitz/MZ. - Eine grüne Kugel, zwei Glupschaugen und eine gelbe Krone: Der Froschkönig hat das Zeug dazu, am Sonnabend einer der Publikumslieblinge zu werden. Denn dann wird er im Zeitzer Schlosspark Moritzburg fröhlich in einem Baum schwingen und leuchten. Der Froschkönig, gebastelt von Mädchen und Jungen der Kita Haus unserer Kinder in Plotha, ist eine von 580 Laternen, die in den vergangenen Wochen in Kindereinrichtungen und Grundschulen in Zeitz und Umgebung entstanden sind – extra für das Lichterfest im Schlosspark, das an diesem Samstag zum 22. Mal gefeiert wird.

Traditionell bringen da nicht nur LED-Lämpchen Lampions zum Leuchten, sondern es brennen auch Tausende Kerzen, die die Anlage in ein ganz besonderes Licht tauchen und von vielen fleißigen Helfern, zum Beispiel aus Schulen, angezündet werden.

Sybille Immisch-Naether Foto: T. Gerbank

Sybille Immisch-Naether und ihre Vereinsmitglieder sind längst voller Vorfreude auf diesen Abend. Immisch-Naether ist seit 2007 Vorsitzende des Fördervereins Landesgartenschau (Laga) Zeitz 2004. Der Verein hatte einst das Fest, das Jahr für Jahr Tausende Besucher anzieht, ins Leben gerufen und präsentiert es noch heute, immer wieder in Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Konzeptteam Gera. Zunächst, noch vor der Laga, fand es auf dem eher trostlosen Festplatz an der Moritzburg statt. Als die Anlage für die Gartenschau hergerichtet wurde, gab es das Lichterfest im und am Rathausgarten. Vor 20 Jahren, gleich nach der Laga-Eröffnung, zog es in den Schlosspark Moritzburg. Es lockt mit Musik, Tanz, dem Rundgang mit Lichterfee, die in diesem Jahr frisch gekürt wird, und Lichterprinzessin.

Zwei Feuerwerke erwarten die Gäste – eines untermalt mit klassischer Musik (Beginn 22 Uhr), das andere mit Rockmusik (Beginn 23 Uhr). Sybille Immisch-Naether hat eine besondere Bindung zum Schlosspark. Nicht nur, weil sie Vereinsvorsitzende ist, auch, weil sie in dem Stadtteil, in dem sich das Gartenreich befindet, aufwuchs. Und einst gehörte sie als Prokuristin zum Team der Landesgartenschau GmbH. Heute sehe sie mit Freude, dass es den Park nun schon 20 Jahre lang gibt und er so schön erhalten geblieben ist. Und das längst nicht allein durch das Engagement von Stadt und Schlossparkteam, sondern auch mit der Unterstützung von vielen ehrenamtlichen Helfern, die zum Beispiel Pflegepatenschaften über Flächen übernommen haben. Und sie freue sich schon auf die Momente am Sonnabend, wenn sie in die Augen von Menschen blicken könne, die den Schlosspark, dessen Licht und Atmosphäre einfach nur genießen, wenn sie voller Freude durch den Schlosspark spazieren. Für den Abend wünsche sie sich gutes Gelingen, viele Besucher und natürlich ein Wetter, das die Kerzenlichter nicht erlöschen lässt.

19.30 Uhr wird das Fest auf der Schlossparkbühne eröffnet. Einlass in den Park ist ab 18 Uhr. Weiterer Treffpunkt ist ab 17.30 Uhr der Neumarkt. Dort startet 19 Uhr ein Lampionumzug zum Schlosspark. Tickets im Vorverkauf gibt es in der Tourist-Information auf dem Altmarkt, bei B-Stone auf dem Roßmarkt und im Globus-Warenhaus