Auf ihrer Insel bekommen die frisch vermählte Kandidatin Nadin aus Halle und ihr Mann Niklas in der neuesten Folge der Sat1-Hochzeitsshow "Gestrandet in den Flitterwochen" unerwarteten Besuch. Beim Fotosgucken fließen Tränen.

Gestrandet in den Flitterwochen

"Gesrandet in den Flitterwochen" auf Sat 1: Nadin aus Halle und ihr Niklas bei ihrer Hochzeit am Strand von Malaysia.

Halle (Saale)/MZ - In der neuesten Folge der Hochzeitsshow „Gestrandet in den Flitterwochen“ auf Sat1 erlebten die Zuschauer Nadin aus Halle und Niklas aus Hamburg nun einige Tage nach ihrer Hochzeit in Malaysia und der Ankunft auf der einsamen Insel.