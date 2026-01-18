Beim Brand einer Scheune im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist am Sonnabend, 17. Januar, ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich entstanden.

Scheune brennt im kleinen Zerbster Ortsteil Leps aus - Zwei Motorräder sind nicht mehr zuretten

Zerbst/MZ. - Beim Brand einer Scheune in Leps (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) ist am Sonnabend, 17. Januar, ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich entstanden. Das hat die Polizei Anhalt-Bitterfeld gemeldet.

Polizei und Feuerwehr waren gegen 11.40 Uhr über den Brand im Zerbster Ortsteil Leps informiert worden. Vor Ort angekommen, brannte eine etwa 100 Quadratmeter große Scheune. In dieser befanden sich nach Angaben der Polizei neben diversen Kleinteilen auch zwei Motorräder, die nicht mehr zu retten waren.

Bislang wird von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen. Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt, die weiteren Ermittlungen dauern an.