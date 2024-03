Ein Opel-Fahrer hat am Freitagmittag in Dessau-Nord einen Unfall verursacht. Die Ursache könnte mit seinem Alkoholwert zusammenhängen.

Rückwärts statt vorwärts - Stark betrunkener Opel-Fahrer verursacht einen Unfall in Dessau

Am Friederikenplatz

Dessau/MZ. - Ein stark betrunkener Opel-Fahrer hat am Freitagmittag in Dessau-Nord einen Unfall verursacht.

Der 64-jährige Mann hatte gegen 12.35 Uhr den Friederikenplatz befahren und ordnete sich an der rotzeigenden Ampel auf der linken Fahrspur ein, um dann auf die B185 in Richtung Oranienbaumer Chaussee abzubiegen. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr der Opel allerdings nicht an, sondern rollte rückwärts gegen das dahinterstehende Auto.

Am Opel war kein Sachschaden sichtbar, der Schaden am Peugeot wurde auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Beim Fahrer des Opel wurde bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert, welcher deutlich über der Grenze zur absoluten Fahruntüchtigkeit von 1,1 Promille lag und eine Blutprobenentnahme durch einen Arzt erforderlich machte. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und der Führerschein sichergestellt.