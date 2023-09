Neuer Finanzdezernent im Dessau-Roßlauer Rathaus Rückkehrer André Ulbrich: „Wir müssen in die Zukunft der Stadt investieren“

André Ulbrich ist in Dessau aufgewachsen, nach dem Abitur in die Welt hinausgezogen und nun in seiner Heimatstadt tätig. Hier ist er nicht nur zuständig für eine moderne Verwaltung und dass die Digitalisierung vorankommt, sondern auch für Stadtfinanzen. Im Gespräch erläutert er, wie er das alles schaffen will.