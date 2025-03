2016 wurde in Dessau die chinesische Studentin Yangjie Li ermordet. RTL2 greift den Fall auf - und sendet die Doku Ende März zur Primetime. Was hinter dem besonderen Projekt steht.

Trauer um Yangjie Li: Der Mord an der jungen Frau hat die ganze Region schwer erschüttert.

Dessau/MZ. - Unter dem Titel „Hass.Hetze.Hoffnung.“ hat der Fernsehsender RTL2 eine zweiteilige True-Crime-Dokumentation über den Mord an der Chinesin Yángjié Li angekündigt.

Mordfall Yangjie Li: Studentin aus China in Dessau brutal getötet

Die Studentin wurde im Jahr 2016 auf brutale Art in Dessau vergewaltigt und ermordet, Täter und Täterin wurden später festgenommen und verurteilt. Sebastian F. erhielt eine lebenslange Haftstrafe, eine besondere Schwere der Schuld wurde festgestellt.

Seine damalige Freundin Xenia F. hatte eine Jugendstrafe von fünfeinhalb Jahren erhalten. Der Bundesgerichtshof hatte beide Urteile bestätigt. Der Fall hatte für großes Aufsehen und Entsetzen gesorgt.

RTL2 zeigt True-Crime-Doku über Mordfall Yangjie Li

RTL2 wird die Doku am Dienstag, 25. März, ab 20.15 Uhr ausstrahlen – kurz nach dem Internationalen Tag gegen Rassisismus am 21. März. Sieben Tage vor dem Ausstrahlungstermin ist die Reportage schon auf dem Streamingsender RTL+ zu sehen. Nach der Ausstrahlung ist die Dokumentation sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ abrufbar, im Anschluss daran wieder im Premium-Bereich.

Produziert wurde die Dokumentation von Neos Film Produktion in Zusammenarbeit mit Gute Zeit Film. Das besondere daran: Nach Angaben des Senders stammt die Doku von Nachwuchsfilmschaffenden der asiatisch-deutschen Community. In der Doku soll es nicht nur grundsätzlich um den Fall gehen, sondern darüber hinaus auch allgemein um die Rolle von rassistischen Vorurteilen in der öffentlichen Wahrnehmung und polizeilichen Ermittlungen.

Privatpersonen, Aktivisten und wissenschaftliche Experten aus der deutsch-asiatischen Community werden im zweiten Teil der Doku ihre Erfahrungen mit anti-asiatischem Rassismus schildern. Sie zeigen Wege auf, wie das nach Meinung der Betroffenen überwunden werden kann.

„Hass.Hetze.Hoffnung.“: RTL2 finanziert Doku über getötete Yangjie Li

Die Doku entstand im Rahmen des 2021 von RTL2 extra gegründeten „Doku Lab“, einer Kreativwerkstatt von Dokumentarfilmern. Dafür stand ein Budget von 100.000 Euro für maximal zehn Projekte zur Verfügung.

130 Ideen wurden eingereicht, eine Fachjury entschied am Ende, welche umgesetzt werden. Die Herstellungskosten wurden dabei von RTL2 übernommen. Die Yangjie-Li-Doku wurde so ermöglicht.