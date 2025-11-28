Der Dessauer Tierpark wollte wieder einen Weihnachtsbaum auf der Wiese vor dem Mausoleum haben. Das wurde erhört.

Rechtzeitig vor dem ersten Advent - Tierpark in Dessau erhält einen Weihnachtsbaum

Der Weihnachtsbaum im Tierpark steht nun vor dem Mausoleum.

Dessau/MZ. - Endlich ist er da, der große Weihnachtsbaum vor dem Mausoleum im Tierpark.

Für Guido Siebert, Förster der Stadt Dessau-Roßlau, war es auch in diesem Jahr eine Herzensangelegenheit, den Wunsch der Tierparkmitarbeiter nach einem großen, prächtigen Weihnachtsbaum zu erfüllen. Das teilt die Stadt in einer Pressemeldung mit.

Für den Transport konnte das Team von Danilo Helm vom Landwirtschaftsbetrieb Dessau-Mildensee gewonnen werden. Die Mildenseer halfen im Anschluss den Handwerkern des Tierparks auch beim Aufstellen des Baumes.

Um die Dekoration an dem großen Baum anzubringen, war wieder die Berufsfeuerwehr Dessau-Roßlau ein verlässlicher Partner.

„Wir bedanken uns bei allen Beteiligten für die sehr unkomplizierte Zusammenarbeit und freuen uns auf eine atmosphärische Weihnachtszeit“, freut sich Tierparkleiter Jan Bauer über den Weihnachtsbaum im Tierpark Dessau.