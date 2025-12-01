weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Antrag von Linke/Grüne: Deutschlandticket für Schüler: Teure Forderungen in Mansfeld-Südharz

Im Kreisausschuss fordert die Fraktion Linke/Grüne den Landkreis auf, großzügiger über die Schülerbeförderung hinaus das bundesweit gültige Ticket zu spendieren.

Von Grit Pommer 01.12.2025, 16:45
Das Deutschlandticket soll in Mansfeld-Südharz vorerst weiter akzeptiert werden.
Das Deutschlandticket soll in Mansfeld-Südharz vorerst weiter akzeptiert werden. Foto: Fabian Strauch/dpa

Sangerhausen/MZ. - Der Kreistag soll in seiner nächsten Sitzung am 10. Dezember die Fortführung des Deutschlandtickets in Mansfeld-Südharz beschließen - vorerst bis zum Ende des Schuljahres 2026/27. Eine entsprechende Vorlage hat der Kreisausschuss jetzt zum Beschluss empfohlen.