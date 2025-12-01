Im Kreisausschuss fordert die Fraktion Linke/Grüne den Landkreis auf, großzügiger über die Schülerbeförderung hinaus das bundesweit gültige Ticket zu spendieren.

Das Deutschlandticket soll in Mansfeld-Südharz vorerst weiter akzeptiert werden.

Sangerhausen/MZ. - Der Kreistag soll in seiner nächsten Sitzung am 10. Dezember die Fortführung des Deutschlandtickets in Mansfeld-Südharz beschließen - vorerst bis zum Ende des Schuljahres 2026/27. Eine entsprechende Vorlage hat der Kreisausschuss jetzt zum Beschluss empfohlen.