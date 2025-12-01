Seit 50 Jahren bringt DJ Örny Sangerhausen zum Tanzen. Doch ohne seine Frau Simone wäre er wohl nie zurück auf die Bühne gekommen.

DJ Örny: Warum er trotz Rückschlägen weitermacht – und wer ihn dabei trägt

Ein Leben zwischen Musik, Heimat und Liebe

Örny alias Klaus-Dieter Lindau mit seiner Frau Simone an seinem DJ-Pult.

Sangerhausen - Schaut er aus seinem Küchenfenster, sieht er, wie die alte Bergarbeitersiedlung sich verändert. Neben Wohnblöcken zumeist aus den 1950er Jahren sind in den vergangenen Monaten moderne Einfamilienhäuser entstanden. Junge Familien erfüllen sich in der Sangerhäuser Ostsiedlung den Traum von den eigenen vier Wänden.