Mit dem symbolischen ersten Spatenstich für einen Neubau beginnt die entscheidende Phase für das 7,3-Millionen-Schulprojekt in Eckartsberga. Die Hürden am Standort sind damit aber nicht überwunden.

Erster Spatenstich - so geht es am Schulcampus Eckartsberga weiter

Der Schulstandort Eckartsberga am Mattstieg 13a aus der Vogelperspektive: Auf der Grünfläche zwischen „Alter Schule“ rechts und dem DDR-Bau links entsteht auf der Rasenfläche das neue Schulgebäude.

Eckartsberga. - Die Zeichen stehen gut, dass mit Start des Schuljahres 2027/28 der Schulalltag in Eckartsberga nicht nur wieder in geordnete Bahnen kommt, sondern auch eine kräftige Aufwertung erfährt. Dann nämlich soll das 2023 abgerissene Schulhauptgebäude wieder aufgebaut sein und damit der Schulcampus Eckartsberga in Betrieb gehen.