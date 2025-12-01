Bildungsstandort Eckartsberga Erster Spatenstich - so geht es am Schulcampus Eckartsberga weiter
Mit dem symbolischen ersten Spatenstich für einen Neubau beginnt die entscheidende Phase für das 7,3-Millionen-Schulprojekt in Eckartsberga. Die Hürden am Standort sind damit aber nicht überwunden.
Aktualisiert: 01.12.2025, 17:33
Eckartsberga. - Die Zeichen stehen gut, dass mit Start des Schuljahres 2027/28 der Schulalltag in Eckartsberga nicht nur wieder in geordnete Bahnen kommt, sondern auch eine kräftige Aufwertung erfährt. Dann nämlich soll das 2023 abgerissene Schulhauptgebäude wieder aufgebaut sein und damit der Schulcampus Eckartsberga in Betrieb gehen.