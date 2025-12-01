Die Bernstein-Grundschule in Friedersdorf stößt in ihre Grenzen. Sie soll für fast drei Millionen Euro auf Vordermann gebracht werden. Welche Hausaufgaben dafür erledigt werden mussten.

Zu eng und in die Jahre gekommen: Friedersdorfer Grundschule wird jetzt saniert

Friedersdorf/MZ. - Die Bernstein-Grundschule in Friedersdorf ist die größte Einrichtung ihrer Art in der Gemeinde Muldestausee. Hier wird aktuell in acht Lerngruppen unterrichtet. Im Hort werden knapp 100 Kinder betreut. Das ist durchaus grenzwertig. Deshalb soll die Schule saniert und ausgebaut werden. Dafür stehen laut Bescheid von Ende Oktober über die „Richtlinie Pandemieresillienz“ 2,9 Millionen Euro bereit.