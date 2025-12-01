Warum vor 30 Jahren Menschen mit geistigen und mehrfachen Behinderungen von Vitzenburg nach Merseburg umzogen und jetzt im Haus Rosental glücklich sind.

Bis zum 2. Dezember 1995 war Schloss Vitzenburg (Foto von 2010) das Zuhause von Menschen mit Behinderungen.

Merseburg/MZ. - Gerd ist etwas Besonderes. Er ist heute 66 Jahre alt, und lebt seit 30 Jahren im Haus Rosental des DRK, in dem aktuell 32 geistig und mehrfach behinderte Männer und Frauen ihr Zuhause haben. Gerd gehört zu den zehn Bewohnern, die am 2. Dezember 1995 von Schloss Vitzenburg bei Querfurt nach Merseburg ins Haus Rosental gezogen sind.