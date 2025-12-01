weather wolkig
  4. Ortschaften von Bitterfeld-Wolfen wollen Zuschlag: Pro Bürger einen Euro mehr - Brauchtumsmittel sollen erhöht werden

Kaum hat Bitterfeld-Wolfen nach 16 Sparjahren die Haushaltskonsolidierung geschafft, werden Wünsche laut. Gemeinsame Fraktion des Stadtrats will die Brauchtumsmittel erhöhen. Doch die Stadt sieht das skeptisch.

Von Frank Czerwonn 01.12.2025, 17:33
Mehr als 10.000 Besucher haben im Sommer das Fest „625 Jahre Wolfen“ besucht. Dafür flossen ebenfalls Brauchtumsmittel.
Wolfen/MZ. - Während die Stadt Halle über die Einrichtung einer „Schuldenuhr“ debattiert, um sichtbar zu machen, in welchem Umfang die Stadtpolitik neue Schulden macht, kann Bitterfeld-Wolfen aufatmen. Die seit 2010 anhaltende schwere Zeit der Haushaltskonsolidierung liegt hinter der Stadt. Für 2026 muss erstmals kein Konsolidierungskonzept aufgestellt werden. Mehr Geld hat Bitterfeld-Wolfen deshalb zwar nicht zur Verfügung, doch der Handlungsspielraum wird größer. Und prompt werden die ersten Forderungen aus dem Stadtrat laut.