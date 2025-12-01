Die neue Ausgabe der Umweltkalender des Saalekreises ist da – nach der stark reduzierten Auflage im vergangenen Jahr müssen sich die Einwohner ihren Kalender entweder digital herunterladen oder persönlich abholen. Wir zeigen, wo im nördlichen Saalekreis Sie die gedruckten Exemplare bekommen.

Ausgabe der Umweltkalender 2026 hat begonnen – Hier gibt es die Übersicht über die Abfalltermine

Vor zwei Jahren waren Umweltkalender im Saalekreis nach der Umstellung an vielen Stellen nicht verfügbar. Das sorgte für Unmut bei der Bevölkerung.

Saalekreis/MZ. - Der Startschuss ist gefallen: Seit Montag, 1. Dezember, läuft im Saalekreis die Ausgabe der neuen Umweltkalender für 2026. Nachdem die Auflage für das Jahr 2024 erstmals deutlich reduziert wurde, setzt das Umweltamt erneut auf ein Netzwerk aus zahlreichen lokalen Verteilstationen.