Einige Zehntklässler der Dessauer Pestalozzischule haben eine Außenwand ihres Schulgebäudes farbenfroh gestaltet. Wie sie das umgesetzt haben und wer noch daran beteiligt war.

Die Zehntklässler haben mit Graffiti eine Außenwand der Pestalozzischule neu gestaltet. Ganz rechts im Bild ist der Künstler Jakob Wolf.

Dessau/MZ. - Aufgeregte Kinderstimmen rufen durcheinander. „Ich mag den Bagger am liebsten“, sagt ein Kind. Ein anderes findet den Panda am schönsten. Begeistert springen sie vor der neugestalteten Außenwand der Pestalozzischule herum, fahren mit den Händen an der Wand entlang und gucken anschließend verwundert auf ihre Hände, die nicht mit Farbe bedeckt sind.