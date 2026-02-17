Vor dem Landgericht in Dessau läuft ein Prozess gegen einen Mitdreißiger aus dem Iran. Der war auffällig. Nicht nur, weil er Mitbewohner mit einem Messer bedroht hatte.

Psychisch kranker Mann steht vor Gericht - Was wollte der Beschuldigte in der Dessauer Synagoge?

Die Verhandlung findet am Landgericht Dessau-Roßlau statt.

Dessau/MZ. - Ein psychisch kranker Mann, gegen den derzeit am Landgericht Dessau unter anderem wegen Bedrohung verhandelt wird, ist schon vor den angeklagten Taten auffällig geworden. Laut einem Kriminalbeamten habe der Beschuldigte im März und April des vorigen Jahres dreimal die neue Dessauer Synagoge aufgesucht und dabei verlangt, einen Rabbi zu sprechen.