Ein junger Radfahrer ist nach einem Crash am Pfingstsonnabend auf der B 185 bei Mildensee ums Leben gekommen. Nun wendet sich die Polizei mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit. Wer hat den Unfall gesehen?

Dessau-Rosslau/MZ/HTH. - Nach dem tödlichen Unfall am Pfingstsonnabend auf der B 185 am Abzweig Mildensee hat sich die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau an die Öffentlichkeit gewandt. Gesucht werden Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können.

Die Unfallursache ist noch nicht geklärt. „Wir ermitteln noch immer in alle Richtungen“, sagte Johannes Braun, Sprecher der Polizeiinspektion gegenüber der MZ.

Der schwere Verkehrsunfall hatte sich am Sonnabend kurz nach 10 Uhr ereignet. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 22-jährige Radfahrer die Breitscheidstraße aus Mildensee in Richtung Alte Mildenseer Straße. Zur gleichen Zeit war ein 32-jähriger Skodafahrer auf der B 185 in Richtung Mildensee unterwegs und erfasste den Radfahrer. Der verstarb an der Unfallstelle.

Hinweise erbeten an den Zentralen Verkehrs- und Autobahndienst unter 0340/2109-0 oder E-Mail an [email protected]