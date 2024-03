Dessau/MZ. - Über das elektronische Polizeirevier hat eine 45-jährige Frau am Donnerstag Strafanzeige wegen Betruges gestellt.

Die Frau hatte am Dienstag eine SMS auf ihrem Mobiltelefon erhalten. Der Absender gab sich als Paket-Lieferer der Post/DHL aus. Die 45-Jährige sollte einen Link bestätigen, was sie auch tat. Auf der nächsten Seite gab sie dann Name, Adresse, E-Mail und ihre Telefonnummer an und aktualisierte die Seite. Es öffnete sich eine weitere Seite, auf der die Geschädigte darüber informiert wurde, dass für einen weiteren Zustellversuch eine Gebühr anfällt und sie ihre Kreditkartendaten hinterlegen soll. Zu diesem Zeitpunkt bemerkte die Frau, dass es sich um einen Betrugsversuch handelt und brach die Aktion ab. Ein finanzieller Schaden entstand bisher nicht.

Die Verbraucherzentralen warnen vor SMS von angeblichen Paketdiensten, in denen Empfänger auf einen Link tippen sollen. Diese Betrugsform ist nach Angaben der Polizei als „Smishing“ bekannt. Dabei versuchen unbekannte Absender, schädliche Apps zu verbreiten, persönliche Daten zu erschleichen oder Geld abzuzocken. Solche Nachrichten sind oft mit Zollgebühren oder Zustellinformationen getarnt.