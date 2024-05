Viertägiges Fest beginnt an Himmelfahrt mit dem Heiratsmarkt in Biendorf

Die Band „Tänzchentee“ rockt am Freitag, 10. Mai, die Bühne auf dem Festplatz in Biendorf.

Biendorf/MZ/sus/THW. - Na, wer traut sich?, heißt es wieder zum Heiratsmarkt in Biendorf am Himmelfahrtstag. Über Jahrhunderte hat der Bernburger Ortsteil mit dieser Tradition überregionale Bekanntheit erreicht. In diesem Jahr ist es auch der Auftakt zu einer viertägigen Feier anlässlich des 1050-jährigen Bestehen des Ortes. Der Heiratsmarkt wird am morgigen Donnerstag um 10 Uhr mit einem Festumzug beginnen, der am Ortseingang Biendorf aus Richtung Wohlsdorf kommend startet und auf dem Festplatz am Alten Turm endet. Pünktlich ab 12 Uhr ist dort eine Schautrauung geplant, bei der auch die Kussfreiheit verkündet wird. Für diese Zeremonie stehen bereits drei Brautpaare bereit, sagt Biendorfs Ortsbürgermeister Uwe Cisewski (CDU).