Die 2022 entwickelte Sightseeingtour durch Mosigkau wurde erneuert. An allen elf Punkten sind bald neue Informationsschilder zu bewundern. Was das Ziel ist.

Per QR-Code durch Mosigkau - Neue Besichtigungstour soll Touristen vom Europaradweg weglocken

Mosigkau/MZ. - Mit Akkuschrauber, Schild und Schrauben standen sie im Kreis um die Figur von Martin Luther an der gleichnamigen Kirche. Ein Schirm gegen den Regen über der Figur aufgespannt. Mehr als ein lustiges Foto entstand jedoch am Donnerstagnachmittag nicht, denn die Schrauben waren zu kurz, um das neue Infoschild für die Sightseeingtour durch Mosigkau anzubringen.