Neues „Zukunftszentrum“ des Bundes: Dessau-Roßlau steigt in Wettbewerb um Ansiedlung ein

Dessau-Roßlau/MZ - Nun wirft auch Dessau-Roßlau seinen Hut noch in den Ring und nimmt am Städtewettbewerb für das von der Bundesregierung geplante „Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation“ teil. Das teilte Oberbürgermeister Robert Reck zur Präsentation der „Zukunftsreise“-Projekte der Bürgerschaft mit.

Die starken Impulse für ein zukunftsstarkes Dessau-Roßlau dürften jetzt nicht verhallen, angeschobene Entwicklungen müssten weiter verfolgt werden. „Wir haben die Stärke, etwas einzufordern und dürfen uns nicht brav wegducken, wenn es heißt, wir seien zu klein“, sagte Reck.

Nun wirft auch Dessau-Roßlau den Hut in den Ring. Oberbürgermeister Roßbert Reck

Die Liste der Mitbewerber um das „Zukunftszentrum“ freilich ist stattlich. Aus Sachsen-Anhalt wollen sich bisher Magdeburg und als Allianz Halle und Wittenberg gemeinsam um den Standort bewerben. Aus Thüringen meldeten Jena und Eisenach sowie Mühlhausen gemeinsam mit dem hessischen Eschwege Ambitionen an. In Sachsen gehören Plauen im Vogtland und Leipzig zu den Kandidaten. Aus Brandenburg bewirbt sich Frankfurt/Oder.

Standortwahl noch 2022 - Fertigstellung ist bis 2028 geplant

Mit der neuen Institution will die Bundesregierung die Erfahrung der Ostdeutschen mit Wandel und Umbrüchen würdigen. Der Ostbeauftragte Carsten Schneider hatte dafür Anfang Mai Eckpunkte ins Bundeskabinett eingebracht. Schneider stellte eine Standortentscheidung für die zweite Jahreshälfte 2022 in Aussicht. Dazu solle es eine Auswahlkommission geben. Bis 2028 soll das Zentrum dann in einem neuen oder umgestalteten Gebäude in Ostdeutschland Platz finden. Geschätzt werden die Kosten für das Zukunftszentrum auf 200 bis 220 Millionen Euro.

Leistungen in Ostdeutschland erlebbar machen und würdigen

Das Zentrum soll nach dem Eckpunktepapier drei Aufgaben haben: Forschung zu den Umbrüchen nach der Vereinigung; Ausstellungen, die auch die Leistung der Ostdeutschen würdigen; sowie ein Raum für Begegnungen und Veranstaltungen. Die Idee zur Schaffung eines „Zukunftszentrums“ geht auf eine Empfehlung der „Kommission 30 Jahre Friedliche Revolution und Deutsche Einheit“ zurück. Dazu hat eine unabhängige Arbeitsgruppe um den ehemaligen brandenburgischen Ministerpräsidenten Matthias Platzeck und den damaligen Beauftragten für die neuen Bundesländer, Marco Wanderwitz, 2020 ein Konzept vorgelegt.