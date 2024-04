Erste Außenwände stehen schon Neue Turnhalle wächst empor - Bauarbeiten am Gropius-Gymnasium in Dessau gehen voran

Der Baufortschritt an der neuen Sporthalle am Walter-Gropius-Gymnasium im Dessauer Süden ist gut sichtbar . Die Stadt will den Neubau ab dem Schuljahr 2025/26 in Betrieb nehmen.