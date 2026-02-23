Nach dem Gewalttod eines Zugbegleiters bei Kaiserslautern blickt die MZ auf Züge, Straßenbahnen und Busse in Dessau-Roßlau. Wie steht es um die Sicherheit vor Ort?

Dessau-Roßlau/MZ. - Der Fall hat ganz Deutschland schockiert: Kurz nachdem der Zugbegleiter Serkan C. bei Ausführung seiner Arbeit in einem Regionalexpress bei Kaiserslautern von einem Fahrgast angegriffen wurde, ist er seinen Verletzungen erlegen. Bevor der 36-Jährige kürzlich an einer Hirnblutung verstarb, ist er durch Faustschläge gegen den Kopf schwer verletzt worden. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen Griechen. Nun drängt sich die Frage auf: Gibt es auch ein Gewaltproblem in den Zügen von und nach Dessau-Roßlau? Und wie sieht es mit der Sicherheit in den örtlichen Bussen und Straßenbahnen aus?