Nach Einkauf in Ziebigk - 66-Jährige wird beim Einpacken die Handtasche gestohlen

Dessau/MZ - Eine 66-jährige Frau ist am Mittwoch zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr nach ihrem Einkauf in einem Discount-Markt in der Karl-Lemnitz-Straße bestohlen worden. Das hat die Dessauer Polizei gemeldet.

Während die Frau ihre Einkäufe in ihr Auto verlud, entwendeten Unbekannte ihre Handtasche. Diese hatte sich zum Tatzeitpunkt an ihrem Einkaufswagen befunden. In der Handtasche befanden sich unter anderem Bargeld, persönliche Dokumente und die Geldkarte. Angaben zu Tatverdächtigen konnten nicht gegeben werden. Die Schadenshöhe war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht bekannt.

Die Polizei verweist noch einmal darauf, Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite zu tragen oder sich diese unter den Arm zu klemmen. Auf keinen Fall solle man die Tasche an den Einkaufswagen hängen oder diese darin ablegen.