Paul Koch, Azubi im Radisson Blu Hotel in Merseburg, hat im Hotelfach den Landestitel geholt. Im Oktober nimmt er am Bundeswettbewerb teil.

Merseburg/MZ. - Damit habe er keinesfalls gerechnet, sagt Paul Koch. Der angehende Hotelfachmann hat jüngst den Landestitel bei der Meisterschaft der gastgewerblichen Ausbildungsberufe geholt. Zwei Tage lang haben insgesamt 15 Azubis aus den Bereichen Hotelfach, Restaurantfach und Koch ihre Fertigkeiten unter Beweis gestellt. Paul Koch hat dabei nicht nur in seiner Disziplin überzeugt, sondern gemeinsam mit Emil Przybille, angehender Koch aus Stolberg, und Thi Thuy Do, Restaurantfachfrau in spe aus Bad Kösen, auch noch den Mannschaftssieg geholt.