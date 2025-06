Stellen die Spendenaktion in Wittenberg vor: Vertreter des Freundeskreises Luther-Museen, des Rotay-Clubs und von Unternehmen.

Wittenberg/MZ. - Das gute Stück ist höchst empfindlich. Kein Wunder. Es hat nicht nur einige Jahre, sondern einige Jahrhunderte auf dem Buckel. Die Rede ist von Luthers Kutte, einem zentralen Exponat in der Sammlung der Stiftung Luthergedenkstätten in Wittenberg. In der aktuellen Ausstellung „Buchstäblich Luther. Facetten eines Reformators“ im Augusteum begrüßt sie quasi die Besucher, die den Raum betreten.