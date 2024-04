Beim Heimspiel-Doppelpack am Samstag in Hohenmölsen können die beiden Topteams der Burgenländer bereits die Weichen für die kommende (Drittliga-?)Saison legen.

Naumburg/Hohenmölsen. - Am Samstag hat der geneigte Handball-Fan mal wieder eine der seltenen Gelegenheiten, die beiden Flaggschiffe des HC Burgenland in einem Heimspiel-Doppelpack zu erleben. In der Glückauf-Sporthalle in Hohenmölsen empfangen zunächst die Frauen mit Anwurf um 16 Uhr das Team des TB Wülfrath zur ersten Relegationspartie um den Aufstieg in die 3. Liga, und ab 19 Uhr haben die HCB-Männer in eben jener Spielklasse die U23 des Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf zu Gast.