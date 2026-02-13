weather spruehregen
  4. Investoren wollen Seniorenheim bauen: Nach Bränden im Dessauer Kristallpalast: Wann beginnen endlich die Bauarbeiten?

In den vergangenen Tagen ist es zu mehreren Bränden in der denkmalgeschützten Ruine gekommen. Doch hinter den Kulissen laufen die Planungen für ein Senioren-Wohnheim weiter.

Von Oliver Müller-Lorey 13.02.2026, 11:00
Ein Juwel im Winterschlaf: Der Kristallpalast wurde mehrfach von Investoren hin- und hergereicht.
Ein Juwel im Winterschlaf: Der Kristallpalast wurde mehrfach von Investoren hin- und hergereicht. Fotos: Thomas Ruttke

Dessau/MZ. - Vom Broken-Window-Effekt (Effekt des zerbrochenen Fensters) ist die Rede, wenn eigentlich intakte Gebäude durch eine kleine Beschädigung plötzlich Ziel von Vandalismus werden und innerhalb kurzer Zeit völlig verfallen. Der Riss in der namensgebenden Fensterscheibe ermutigt manche dazu, die anderen Fenster auch noch einzuwerfen, irgendwann wird auch noch die Tür aufgebrochen und schließlich das ganze Gebäude in Brand gesteckt. Kleine Ursache, große Wirkung.