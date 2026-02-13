Fünfte Jahrszeit „Wolke an, Konfetti los – 40 Jahre sind grandios!“ - Kleinster Dessauer Karnevalsverein „Wolke“ feiert b Jubiläum

Dessaus kleinster Karnevalsverein wurde 1986 gegründet. Warum Präsident Harry Benckenstein damals aus einer heraus Bierlaune gehandelt hatte und was den Verein nicht nur in der Doppelstadt, sondern auch in Sachsen-Anhalt so besonders macht.