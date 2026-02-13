weather spruehregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. Fünfte Jahrszeit: „Wolke an, Konfetti los – 40 Jahre sind grandios!“ - Kleinster Dessauer Karnevalsverein „Wolke“ feiert b Jubiläum

Eil
24-Jähriger stirbt nach Arbeitsunfall bei Helbra: Kollegen finden Mann am Boden
24-Jähriger stirbt nach Arbeitsunfall bei Helbra: Kollegen finden Mann am Boden

Fünfte Jahrszeit „Wolke an, Konfetti los – 40 Jahre sind grandios!“ - Kleinster Dessauer Karnevalsverein „Wolke“ feiert b Jubiläum

Dessaus kleinster Karnevalsverein wurde 1986 gegründet. Warum Präsident Harry Benckenstein damals aus einer heraus Bierlaune gehandelt hatte und was den Verein nicht nur in der Doppelstadt, sondern auch in Sachsen-Anhalt so besonders macht.

Von Heidi Thiemann Aktualisiert: 13.02.2026, 12:37
Volker Hermann und Harry Benckenstein vom Karnevalverein „Wolke“ schauen auf 40 gemeinsame Jahre zurück. Beide wurden mit dem Ehrenorden des Karneval-Landesverbandes geehrt.
Volker Hermann und Harry Benckenstein vom Karnevalverein „Wolke“ schauen auf 40 gemeinsame Jahre zurück. Beide wurden mit dem Ehrenorden des Karneval-Landesverbandes geehrt. (Foto: Thomas Ruttke)

Dessau/MZ. - „Wolke an, Konfetti los – 40 Jahre sind grandios!“ Dessaus kleinster Karnevalsverein feiert in diesem Jahr Jubiläum. „Schnucklige 30 Jahre“ war er damals alt, erinnert sich Präsident Harry Benckenstein, als er mit sechs Gleichgesinnten den WoCC, Wolkes Carneval Club, kurz „Wolke“, aus der Taufe hob.