Debatte um Sauberkeit in Schulen Handlungsbedarf: Sauberkeit an Ascherslebener Schulen ist Thema im Stadtentwicklungsausschuss
Wie die Stadt reagiert, nachdem Hygienemängel an der Ascherslebener Luisenschule festgestellt wurden.
13.02.2026, 14:15
Aschersleben/MZ - Die Sauberkeit an den Schulen der Stadt war jetzt Thema im Stadtentwicklungsausschuss. Auslöser war die Kritik am Zustand der Toiletten an der Luisenschule. Nach einem Rundgang des Bildungs-, Kultur- und Sozialausschusses sowie öffentlichen Debatten in sozialen Netzwerken soll die Stadtverwaltung nun die Reinigungsstandards überprüfen.