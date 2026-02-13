weather spruehregen
Halle (Saale), Deutschland
  4. Debatte um Sauberkeit in Schulen: Handlungsbedarf: Sauberkeit an Ascherslebener Schulen ist Thema im Stadtentwicklungsausschuss

Wie die Stadt reagiert, nachdem Hygienemängel an der Ascherslebener Luisenschule festgestellt wurden.

Von Katrin Wurm 13.02.2026, 14:15
Sind die Reinigungszeiten und -intervalle an Ascherslebener Schulen unzureichend? Die Stadt will das überprüfen.
Sind die Reinigungszeiten und -intervalle an Ascherslebener Schulen unzureichend? Die Stadt will das überprüfen. (Symbolbild: Jens Büttner/dpa)

Aschersleben/MZ - Die Sauberkeit an den Schulen der Stadt war jetzt Thema im Stadtentwicklungsausschuss. Auslöser war die Kritik am Zustand der Toiletten an der Luisenschule. Nach einem Rundgang des Bildungs-, Kultur- und Sozialausschusses sowie öffentlichen Debatten in sozialen Netzwerken soll die Stadtverwaltung nun die Reinigungsstandards überprüfen.