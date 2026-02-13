Wie die Stadt reagiert, nachdem Hygienemängel an der Ascherslebener Luisenschule festgestellt wurden.

Sind die Reinigungszeiten und -intervalle an Ascherslebener Schulen unzureichend? Die Stadt will das überprüfen.

Aschersleben/MZ - Die Sauberkeit an den Schulen der Stadt war jetzt Thema im Stadtentwicklungsausschuss. Auslöser war die Kritik am Zustand der Toiletten an der Luisenschule. Nach einem Rundgang des Bildungs-, Kultur- und Sozialausschusses sowie öffentlichen Debatten in sozialen Netzwerken soll die Stadtverwaltung nun die Reinigungsstandards überprüfen.