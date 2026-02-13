Wer sich einen neuen Personalausweis ausstellen lässt, der muss nun tiefer in die Tasche greifen.

Zeitz/MZ/ANK. - Wer sich jetzt einen neuen Personalausweis ausstellen lässt, muss tiefer in die Tasche greifen als noch im Januar. Darüber informierte die Stadtverwaltung in einer Mitteilung. Die Gebühren für den Personalausweis mit Online-Ausweisfunktion sind gesetzlich geregelt. Grundlage ist die Verordnung über Gebühren für Personalausweise und den elektronischen Identitätsnachweis. Diese Verordnung wurde überarbeitet. Der Bundesrat hat die neue Gebührenregelung für die Ausstellung von Personalausweisen am 30. Januar beschlossen. Bundesweit gilt sie seit dem 7. Februar.

Ausweis um neun Euro teurer

In der Praxis hat das folgende Auswirkungen: Personen ab einem Alter von 24 Jahren müssen nun für den Personalausweis bei zehnjähriger Gültigkeit 46 Euro bezahlen. Zuvor lag der Preis laut Stadt bei 37 Euro. Personen unter 24 Jahren haben bisher 22,80 Euro bezahlt und müssen jetzt bei einer Gültigkeit von sechs Jahren 27,60 Euro berappen. Das Bundesinnenministerium begründet die Erhöhung mit gestiegenen Herstellungs- und Personalkosten. Die Kosten für vorläufige Personalausweise und für den Reisepass bleiben laut der Mitteilung von der Gebührenerhöhung unberührt.

Biometrisches Foto kann im Rathaus Zeitz erstellt werden

Für die Beantragung des Personalausweises im Bürgerbüro der Stadt Zeitz sind folgende Unterlagen notwendig: ein biometrietaugliches Passfoto. Es müsse aktuell sein und die Anforderungen an Fotos für elektronische Personalausweise erfüllen. Bürger haben die Möglichkeit, ein biometrisches Foto vor Ort im Bürgerbüro erstellen zu lassen (Kosten: 6 Euro). Zudem müsse der alte Personalausweis oder ein gültiger Reisepass vorgelegt werden. Laut Stadt sind auch die Geburts- beziehungsweise Heiratsurkunde mitzubringen. Bei Kindern unter 16 Jahren muss gegebenenfalls eine Einverständniserklärung des nicht anwesenden sorgeberechtigten Elternteils vorgelegt werden. Bei nur einem Erziehungsberechtigten ist zusätzlich der Sorgerechtsnachweis mitzubringen.

Um die Wartezeit im Rathaus zu verringern, können Bürger laut Mitteilung vorab über das Onlineportal der Stadt einen Termin buchen.