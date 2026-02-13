weather spruehregen
  4. Stadtrat hat Nachspiel: Wärmeplan in Sandersdorf-Brehna abgelehnt - Warum Bürgermeisterin Syska in Widerspruch geht

Stadtrat hat Nachspiel Wärmeplan in Sandersdorf-Brehna abgelehnt - Warum Bürgermeisterin Syska in Widerspruch geht

Sandersdorf-Brehnas Bürgermeisterin Steffi Syska legt Widerspruch gegen den mehrheitlich abgelehnten Stadtratsbeschluss zur interkommunalen Wärmeplanung ein. Was das heißt.

Von Thomas Schmidt Aktualisiert: 13.02.2026, 12:29
In der Januar-Stadtratssitzung von Sandersdorf-Brehna wurde die Wärmeplanung mehrheitlich abgelehnt.
In der Januar-Stadtratssitzung von Sandersdorf-Brehna wurde die Wärmeplanung mehrheitlich abgelehnt. (Foto: Thomas Schmidt)

Sandersdorf/MZ. - Die letzte Stadtratssitzung im Mehrgenerationentreff sorgt für Nachhall: Der Stadtrat Sandersdorf-Brehna lehnt den kommunalen Wärmeplan aus der interkommunalen Wärmeplanung mit Bitterfeld-Wolfen, Raguhn-Jeßnitz und Zörbig mehrheitlich ab. Bürgermeisterin Steffi Syska (parteilos) legt im Nachgang fristgerecht Widerspruch gegen die Entscheidung ein.