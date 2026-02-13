Beim Neujahrsempfang der Stadtsparkasse Dessau wurde Bilanz gezogen und ein Ausblick auf Vorhaben 2026 gegeben. Dabei ging es nicht nur um Kredite, sondern auch ums Gemeinwohl, um eine Bürgerstiftung und das Pächterhaus. Auf welchen Feldern die Sparkasse in Sachsen-Anhalt herausragt.

Bürgerstiftung in Dessau vor der Gründung - Stadtsparkasse spendet den Grundstock

Zum Neujahrsempfang hatte die Stadtsparkasse Dessau am Mittwochabend zahlreiche Gäste begrüßen können.

Dessau/MZ. - „Weil’s um mehr als Geld geht“ – der Werbespruch der Stadtsparkasse Dessau war am Mittwochabend allgegenwärtig beim Neujahrsempfang im Sparkassengebäude in der Poststraße. Dort gab es einen angeregten Austausch mit den Gästen aus Wirtschaft, Finanzwelt, Politik, Verwaltung und Bürgerschaft – garniert von einem Buffet und einem Kabarettprogramm.