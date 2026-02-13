weather spruehregen
Halle (Saale), Deutschland
  Kreditinstitut stellt Pläne vor: Bürgerstiftung in Dessau vor der Gründung - Stadtsparkasse spendet den Grundstock

Kreditinstitut stellt Pläne vor Bürgerstiftung in Dessau vor der Gründung - Stadtsparkasse spendet den Grundstock

Beim Neujahrsempfang der Stadtsparkasse Dessau wurde Bilanz gezogen und ein Ausblick auf Vorhaben 2026 gegeben. Dabei ging es nicht nur um Kredite, sondern auch ums Gemeinwohl, um eine Bürgerstiftung und das Pächterhaus. Auf welchen Feldern die Sparkasse in Sachsen-Anhalt herausragt.

Von Heidi Thiemann 13.02.2026, 10:43
Zum Neujahrsempfang hatte die Stadtsparkasse Dessau am Mittwochabend zahlreiche Gäste begrüßen können.
Zum Neujahrsempfang hatte die Stadtsparkasse Dessau am Mittwochabend zahlreiche Gäste begrüßen können. Fotos: Thomas Ruttke

Dessau/MZ. - „Weil’s um mehr als Geld geht“ – der Werbespruch der Stadtsparkasse Dessau war am Mittwochabend allgegenwärtig beim Neujahrsempfang im Sparkassengebäude in der Poststraße. Dort gab es einen angeregten Austausch mit den Gästen aus Wirtschaft, Finanzwelt, Politik, Verwaltung und Bürgerschaft – garniert von einem Buffet und einem Kabarettprogramm.