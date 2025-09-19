Auf den Roßlauer Elbwiesen wurde ein Hund von einem mutmaßlichen Kampfhund angegriffen. Welche Maßnahmen die Hundehalter ergriffen und wie man seinen Hund schützen kann.

Nach Bissattacke mit Wunden in Tierklinik - Kampfhund greift Hündin an

Rosslau/MZ. - Unterwegs auf den Elbwiesen mit seiner Hündin Frida wird E. Firchau plötzlich von einem Kampfhund überrascht. „Wie eine Rakete“ kommt der Hund über die Böschung heruntergerannt, berichtet seine Frau A. Firchau. Er packt die sechsjährige Frida, wirbelt sie durch die Luft und beißt sie sowohl in den Rücken, zwischen die Schulterblätter, als auch in den Bauch.