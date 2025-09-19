weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. Kampfhund attackiert in Roßlau Hündin: Nach Bissattacke mit Wunden in Tierklinik - Kampfhund greift Hündin an

EIL
"Massenanfall an Verletzten" auf A9! Verletzte werden aus Autowracks geschnitten - keine Tote
"Massenanfall an Verletzten" auf A9! Verletzte werden aus Autowracks geschnitten - keine Tote

Kampfhund attackiert in Roßlau Hündin Nach Bissattacke mit Wunden in Tierklinik - Kampfhund greift Hündin an

Auf den Roßlauer Elbwiesen wurde ein Hund von einem mutmaßlichen Kampfhund angegriffen. Welche Maßnahmen die Hundehalter ergriffen und wie man seinen Hund schützen kann.

Von Leonie Beer 19.09.2025, 15:00
Hündin Frida gesund und munter vor dem Angriff
Hündin Frida gesund und munter vor dem Angriff Foto: privat

Rosslau/MZ. - Unterwegs auf den Elbwiesen mit seiner Hündin Frida wird E. Firchau plötzlich von einem Kampfhund überrascht. „Wie eine Rakete“ kommt der Hund über die Böschung heruntergerannt, berichtet seine Frau A. Firchau. Er packt die sechsjährige Frida, wirbelt sie durch die Luft und beißt sie sowohl in den Rücken, zwischen die Schulterblätter, als auch in den Bauch.