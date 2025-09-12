Nach dem Pflaumenkuchenfest in Törten ist auch das Angerfest in Alten aufgrund zu hoher Sicherheitsanforderungen abgesagt worden. Welche Konsequenzen die Stadt Dessau-Roßlau daraus zieht.

Nach Absage von Pflaumenkuchen- und Angerfest: Wie will Dessau-Roßlau Traditionssterben verhindern?

Auf dem Bürgerplatz ist es in diesem Jahr nicht so lebhaft zugegangen: Der Heimatverein Törten hat das traditionelle Pflaumenkuchenfest abgesagt.

Dessau-Roßlau/MZ. - Vor etwa zwei Wochen hat der Heimatverein Törten das traditionelle Pflaumenkuchenfest abgesagt. Der Grund: Die von der Stadt vorgegebenen Sicherheitsmaßnahmen seien nicht stemmbar gewesen. Wie die Menschen auf die Absage reagiert haben und wie die Stadt, nachdem auch das Angerfest in Alten abgesagt wurde, sicherstellen will, dass Volksfeste in Zukunft weiterhin stattfinden können.