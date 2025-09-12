Vor dem Landgericht Halle hat am Freitag der Prozess gegen einen 38-jährigen Merseburger begonnen. Ihm wird unter anderem Vergewaltigung, erpresserischer Menschenraub und Körperverletzung in Merseburg vorgeworfen. In einem zweiten Verfahren muss er sich wegen weiterer Gewaltdelikte verantworten.

1.500 Euro Lösegeld gefordert: Merseburger steht wegen Vergewaltigung und Geiselnahme vor Gericht

In Saal 96 des Landgerichts Halle wurde am Freitag die Anklageschrift gegen 38-jährigen Merseburger verlesen.

Halle/Merseburg/MZ. - Gegen einen 38-jährigen Merseburger wurden am Freitag zwei verbundene Verfahren vor dem Landgericht Halle eröffnet. Er soll seine Ex-Freundin im vergangen November vergewaltigt, mit einem Küchenmesser bedroht, in seiner Wohnung gegen ihren Willen festgehalten und Lösegeld gefordert haben. Im zweiten Verfahren werden ihm zwei weitere Körperverletzungsdelikte in Bad Lauchstädt und Merseburg aus 2023 zur Last gelegt.