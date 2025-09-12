weather regenschauer
  4. Proben am Theater Naumburg: Die reiche Gönnerin - Was Dürrenmatts Erfolgswerk mit Naumburg verbindet

Das Theater Naumburg bringt nach der Spielzeitpause mit „Der Besuch der alten Dame“ des Schweizer Schriftstellers und Dramatikers Friedrich Dürrenmatt eines der meistgespielten deutschsprachigen Stücke auf die Bühne – und das nicht ohne lokalen Hintergrund.

Von Constanze Matthes Aktualisiert: 12.09.2025, 16:44
Die alte Dame und der Schulrektor: Hans-Georg Pachmann und Leonard Wollner – hier noch in Probenkleidung – werden wie ihre Kolleginnen in verschiedene Rollen schlüpfen. (Foto: Torsten Biel)

Naumburg - Dieser Hut! Rot, riesig und raumfüllend verschwindet Hans-Georg Pachmanns Kopf nahezu darin – je nach Blickwinkel. „Das ist eine schrullige Entdeckung aus dem Fundus“, sagt Regisseur Martin Pfaff schmunzelnd.