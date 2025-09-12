Proben am Theater Naumburg Die reiche Gönnerin - Was Dürrenmatts Erfolgswerk mit Naumburg verbindet

Das Theater Naumburg bringt nach der Spielzeitpause mit „Der Besuch der alten Dame“ des Schweizer Schriftstellers und Dramatikers Friedrich Dürrenmatt eines der meistgespielten deutschsprachigen Stücke auf die Bühne – und das nicht ohne lokalen Hintergrund.