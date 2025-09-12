Ein 19-Jähriger aus Sandersdorf-Brehna steht unter Verdacht, über einen Shop mit rechtsextremen Kontext gehandelt zu haben. Gefunden wurden vor allem Böller.

Online-Shop im Fokus: Ermittlungen nach Razzia in Roitzsch laufen gegen 19-Jährigen weiter

Am 3. April 2025 wurden vier Objekte in Roitzsch durchsucht.

Roitzsch/MZ. - Nach den Durchsuchungen Anfang April in Roitzsch liegen inzwischen neue Erkenntnisse zum laufenden Ermittlungsverfahren vor. Das geht aus einer Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage im Landtag hervor.