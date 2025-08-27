Stadtleben in Dessau-Roßlau „Hier fehlt das Augenmaß“: Heimatverein Törten sagt Pflaumenkuchenfest wegen zu hohen Sicherheitsanforderungen ab
Der Heimatverein Törten hat sich schweren Herzens dazu entschieden, das Pflaumenkuchenfest abzusagen. Wie hohe Sicherheitsanforderungen Fröhlichkeit und Freiwilligkeit die Luft zum Atmen nehmen.
Aktualisiert: 27.08.2025, 14:38
Dessau-Roßlau/MZ. - Die Vorstandsmitglieder des Heimatvereins Törten sind wütend und enttäuscht. Als sie auf dem Bürgerplatz stehen, können sie es selbst noch nicht ganz glauben: Nach wochenlangen, intensiven Bemühungen und Diskussionen habe sich der Verein letztendlich dazu gezwungen gesehen, das seit 2005 stattfindende Pflaumenkuchenfest in diesem Jahr abzusagen. Geplant war es für den 6. September.