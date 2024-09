Am Samstag gehen beim Heimatfest in Törten 1.300 Stücke der Backware über den Tresen. Warum es dabei um mehr als nur volle Bäuche geht.

Dessau/MZ. - Mit Streuseln oder ohne, als Hefeteig, in Creme, auf einem eckigen Blech oder im runden Teig versenkt - Liebhaber des Pflaumenkuchens sind am Samstag in Törten voll auf ihre Kosten gekommen. Zum 17. Mal veranstaltete der Heimatverein in dem dörflich anmutenden Stadtteil sein „Pflaumenkuchenfest“.