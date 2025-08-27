Der Kriminalist ist sich sicher, dass die Wittenbergerin, der vorgeworfen wird, ihre Zwillinge erstickt zu haben, von ihrer Schwangerschaft gewusst hat. Wie er zu dieser Erkenntnis gelangt ist.

Prozess um tote Zwillinge in Wittenberg: Was die Chats verraten

Wittenberg/Dessau/MZ. - Der Kriminalkommissar ist sich ziemlich sicher: „Es muss ein Wissen der Schwangerschaft zweifelsfrei da gewesen sein.“ Der junge Mann hat am Dienstag beim inzwischen fünften Fortsetzungstermin der Verhandlung um die toten Zwillinge aus Wittenberg als Zeuge ausgesagt. Seine Erkenntnis schließt er aus umfangreichen Ermittlungen.