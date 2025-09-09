weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Heimatfest-Absage in Dessau-Alten: Verein kämpft um Zukunft

Kleine Feste kämpfen ums Überleben Nach Aus für Pflaumenkuchenfest in Dessau: Heimatverein Alten sagt traditionelles Angerfest ab

Der Altener Heimatverein wird das geplante Erntedank- und Angerfest am 4. Oktober nicht durchführen. Auch hier sorgt das Thema Sicherheit für hohe Anforderungen - und es gibt Probleme innerhalb des Vereins.

Von Danny Gitter Aktualisiert: 09.09.2025, 11:42
Das Altener Erntedank- und Angerfest hat immer um die Melanchthonkirche stattgefunden.
Dessau-Alten/MZ. - Irgendwann haben die Vorstandsmitglieder des Förder- und Heimatvereins Alten sich tief in die Augen geschaut und entschieden, die Reißleine zu ziehen.