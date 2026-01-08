weather schneeschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. Einkaufen in Dessau-Roßlau: „Nach 35 Jahren bleibt nichts übrig. Das ist furchtbar“ - Aus für Traditionsladen „Büro-Eck“

Einkaufen in Dessau-Roßlau „Nach 35 Jahren bleibt nichts übrig. Das ist furchtbar“ - Aus für Traditionsladen „Büro-Eck“

Das Traditionsunternehmen „Büro-Eck“ für Bürobedarf in Dessau schließt zum 1. März. Was die Gründe dafür sind und wie es für die Inhaberin Manja Eckert dann weitergeht.

Von Leonie Beer 08.01.2026, 11:00
Manja Eckert muss zum 1. März ihr Geschäft „Büro-Eck“ in der Herrmann-Köhl-Straße 3 schließen.
Manja Eckert muss zum 1. März ihr Geschäft „Büro-Eck“ in der Herrmann-Köhl-Straße 3 schließen. Foto: Thomas Ruttke

Dessau/MZ. - Die Schließungswelle in Dessau-Roßlau nimmt kein Ende. Nun hat auch das „Büro-Eck“ in der Hermann-Köhl-Straße 3 angekündigt, zum 1. März seine Türen zu schließen. Der Laden führt zahlreiche Artikel für Büro-, Schul- und Bastelbedarf.