Einkaufen in Dessau-Roßlau „Nach 35 Jahren bleibt nichts übrig. Das ist furchtbar“ - Aus für Traditionsladen „Büro-Eck“
Das Traditionsunternehmen „Büro-Eck“ für Bürobedarf in Dessau schließt zum 1. März. Was die Gründe dafür sind und wie es für die Inhaberin Manja Eckert dann weitergeht.
08.01.2026, 11:00
Dessau/MZ. - Die Schließungswelle in Dessau-Roßlau nimmt kein Ende. Nun hat auch das „Büro-Eck“ in der Hermann-Köhl-Straße 3 angekündigt, zum 1. März seine Türen zu schließen. Der Laden führt zahlreiche Artikel für Büro-, Schul- und Bastelbedarf.