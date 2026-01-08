Das Traditionsunternehmen „Büro-Eck“ für Bürobedarf in Dessau schließt zum 1. März. Was die Gründe dafür sind und wie es für die Inhaberin Manja Eckert dann weitergeht.

„Nach 35 Jahren bleibt nichts übrig. Das ist furchtbar“ - Aus für Traditionsladen „Büro-Eck“

Manja Eckert muss zum 1. März ihr Geschäft „Büro-Eck“ in der Herrmann-Köhl-Straße 3 schließen.

Dessau/MZ. - Die Schließungswelle in Dessau-Roßlau nimmt kein Ende. Nun hat auch das „Büro-Eck“ in der Hermann-Köhl-Straße 3 angekündigt, zum 1. März seine Türen zu schließen. Der Laden führt zahlreiche Artikel für Büro-, Schul- und Bastelbedarf.