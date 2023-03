Die Tage der Chor- und Orchestermusik werden ab Freitag Dessau zum Klingen bringen. Das Oratorium „Odyssee“ gibt zur Eröffnung in der Johanniskircheden Ton an.

Musikfestival beginnt am Freitag: Zum Auftakt gibt es in Dessau eine Dessauer Uraufführung

Festival der Amateurmusik in Dessau-Roßlau

Die „Fürstsingers“ proben für die Uraufführung "Odyssee" zur Eröffnung der Tage der Chormusik. Am Klavier Christoph Reuter.

Dessau/MZ - In wenigen Tagen, am kommenden Freitag, dem 17. März, beginnen die „Tage der Chor- und Orchestermusik“ in Dessau. Eröffnet werden sie mit einem besonderen musikalischen Ereignis, einer Dessauer Uraufführung des Musikstücks „Odyssee“. Ein durch und durch Dessauer Produkt.